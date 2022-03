Automotive, 29 marzo nuova riunione al MiSE

Giovedì 24 Marzo 2022, 15:00







(Teleborsa) - Terminato a Palazzo Chigi il vertice presieduto dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, per valutazioni su interventi per il settore dell'automotive alla presenza del ministro alla Transizione economica, Roberto Cingolani, ministro alle Infrastrutture e la mobilità sostenibili, Enrico Giovanni, oltre a rappresentanti del MiSE. Potrebbe essere presente anche il ministro dell'Economia, Daniele Franco.





Fissata per il 29 marzo, presso il ministero dello Sviluppo economico, la seconda riunione del tavolo. Il confronto, secondo quanto riferito da fonti sindacali, è previsto per le 16.30 e sarà presieduto del viceministro Gilberto Pichetto Fratin.



Intanto, il Book 2021 UNRAE rileva che il recupero del 2021 del settore auto e i sostegni al mercato hanno prodotto, rispetto al 2020, un aumento del fatturato a 36,3 miliardi di euro, ma ben sotto i 42,6 miliardi del 2019 (-6,3 miliardi). Sale Anche il gettito IVA ( a 6,6 miliardi) ma l'Erario ha perduto oltre un miliardo di euro rispetto al gettito di 7,7 miliardi del 2019.