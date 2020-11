Autogrill, vende attività spagnole a Areas

(Teleborsa) - Autogrill Europe, controllata da Autogrill, ha raggiunto un accordo per la cessione al gruppo spagnolo Areas del 100% delle proprie attività spagnole gestite tramite Autogrill Iberia Slu.

Si tratta di una operazione - spiega una nota - che fa parte del processo di ottimizzazione dell'allocazione di capitale e rifocalizzazione del portafoglio contratti nelle aree e nei canali con più alto potenziale di crescita e redditività prospettica.

Le attività spagnole riguardano 60 punti vendita, presenti in modo preponderante nelle autostrade iberiche che nel 2019 hanno realizzato circa 80 milioni di euro di ricavi.

Il valore della cessione (Enterprise value) è stato fissato in un importo pari a 12 milioni di euro. La conclusione dell'operazione è soggetta alle necessarie approvazioni da parte dell'Autorità Antitrust spagnola.

Autogrill è leader mondiale nel F&B in concessione, con un fatturato di 5 miliardi di euro, di cui circa il 60% nel settore aeroportuale, ed è presente in 31 paesi in circa 1.000 location e con 60.000 dipendenti.

