Autogrill svetta nel FTSE Mid Cap, aiutano i conti

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Autogrill, che mostra una salita bruciante del 4,27% sui valori precedenti il giorno dopo aver alzato il velo sui risultati 2018. L'esercizio si è chiuso con un utile netto di 68,7 milioni, in calo dai 96,2 milioni del 2017, mentre i ricavi sono in crescita del 5% a 4,7 miliardi.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della società attiva nella ristorazione più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia All-Share. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 7,73 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 8,05. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 8,37.