Autogrill strappa in borsa su conferma discussioni con Dufry

(Teleborsa) - Autogrill, società quotata su Euronext Milan e attiva nei servizi di ristorazione per chi viaggia, ha comunicato che "sono in corso discussioni, senza vincoli di esclusiva, riguardanti una possibile operazione di integrazione industriale" con la società svizzera Dufry, che gestisce oltre 2.300 negozi duty-free e duty-paid in aeroporti, navi da crociera, porti e località turistiche.

Lo spiega una nota diffusa dopo le indiscrezioni di stampa odierne in relazione a una possibile operazione di combinazione industriale con il gruppo Dufry. L'aggiornamento è fatto "per quanto di propria competenza e anche sulla base delle informazioni ricevute in merito dall'azionista di controllo Edizione", si nelle nel comunicato.

Autogrill ribadisce di essere "interessata a valutare opportunità strategiche con gli obiettivi prioritari della promozione e sviluppo del gruppo e della creazione di valore per tutti i suoi stakeholder" e sottolinea che informerà tempestivamente il mercato qualora si verificassero i presupposti di legge.

La pubblicazione delle indiscrezioni aveva fatto balzare il titolo fino a un massimo di giornata a quota 7,162. Resta comunque in grande rialzo Autogrill, che si attesta a 6,908, con un aumento del 5,72%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 7,208 e successiva a quota 7,854. Supporto a 6,562.

Spicca il volo anche Dufry N, che si attesta a 36,45 sulla borsa si Zurigo, con un aumento del 3,67%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 37,18 e successiva a quota 38,68. Supporto a 35,68.

(Foto: © ricochet64 / 123RF)