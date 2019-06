Autogrill stima ricavi per 5,3 miliardi di euro al 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Autogrill stima, con uncompresoLa generazione di cassa è stimata pari a "cinque volte il valore del 2018". Sono questi gliche sono stati presentati nel corso della giornata dall'Amministratore Delegatoagli azionisti e agli investitori.A fare dadel Gruppo della ristorazione autostradale, aeroportuale e delle grandi aree pubbliche, principalmente ilcon l'Europa che, come si legge nella nota ufficiale diffusa dalla società, "prosegue nella razionalizzazione già in corso del portafoglio"., mentrePer il 2021 invece Autogrill prevede un incremento del Mol di circa il 10%, "in crescita di 110 punti base rispetto all'esercizio 2018".Quanto agli investimenti, le stime affermano una loro normalizzazione entro il 2021, con un'incidenza compresa tra il 5% e il 5,5% dei ricavi.Autogrill intendecome gli aeroporti e le stazioni ferroviarie,La strategia su cui si basa la mission di Tondato Da Ruos fa leva su un "miglioramento della redditività grazie a nuovi concept, sull'innovazione e su azioni mirate su tutte le componenti del conto economico".Questache tiene conto delle priorità strategiche che daranno la possibilità ad Autogrill di valutare nuove opportunità per valorizzare le concessioni del canale autostradale. Ildi recente con la cessione delle attività, prendendo in considerazione anche "possibili azioni in aree di business contigue, facendo leva sulle capacità interne e sul network di cui dispone".Secondo Gianmario Tondato Da Ruos, si legge sempre nel comunicato,"abbiamo potutocon una crescita sostenuta dei ricavi per il triennio e un incremento sostanziale della redditività e della generazione di cassa".