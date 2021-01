© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Proseguono le operazioni di preparazione all'di euro annunciato dail 21 gennaio e su cui l'assemblea straordinaria si dovrà pronunciare il prossimo 25 febbraio. Oggi la società ha reso noto chesono divenute parte dell'accordo distipulato lo scorso 22 gennaio con Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse e Mediobanca.Ai sensi dell'accordo di pre-underwriting così integrato, si legge in una nota, tutte le citate istituzioni agiranno in qualità die hanno assunto l'impegno (a condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni similari) a stipulare un accordo di garanzia per la sottoscrizione e liberazione delle azioni ordinarie di nuova emissione eventualmente non sottoscritte all'esito dell'asta dei diritti inoptati, fino a concorrenza dell'importo massimo dell'aumento di capitale.Inoltre, nel contesto dell'operazione, Autogrill intende anche nominare Bank of America Securities Inc. qualein relazione all'aumento di capitale e ne darà comunicazione non appena tale ruolo sarà formalizzato.