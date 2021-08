Autogrill in rally, aiutano dati traffico aeroporti americani

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Si muove in rialzo Autogrill che passa di mano con un aumento del 3,26%.



A fare da assist al titolo contribuiscono i dati del traffico passeggeri negli aeroporti degli Stati Uniti. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Transportation Statistics, nel mese di giugno è salito del 304%, anche se resta inferiore del 21% rispetto al 2019 anno prima della scoppio della pandemia.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE Italia All-Share. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.



L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società attiva nella ristorazione, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 6,547 Euro. Primo supporto visto a 6,319. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 6,175.