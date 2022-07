Autogrill in calo dopo downgrade HSBC

Mercoledì 20 Luglio 2022, 14:15







(Teleborsa) - Seduta in calo per il titolo Autogrill, società quotata su Euronext Milan e attiva nei servizi di ristorazione per chi viaggia. La performance delle azioni è penalizzata dal downgrade di HSBC, che ha abbassato la raccomandazione a "Hold" da "Buy" con un target price ridotto a 6,33 euro per azione da 8 euro per azione.



Autogrill registra una flessione dell'1,01% e si attesta a 6,47 euro per azione. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 6,408 euro per azione e successiva a 6,346 euro per azione. Resistenza a 6,534 euro per azione.









