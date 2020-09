Autogrill, crolla il fatturato in otto mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha chiuso idel 2020 con risultati in forte contrazione, a causa del blocco dei trasporti durante, che ha pesato sia sul settoreche su quello dei punti ristoro neglie nei, dimezzandosi rispetto al pari periodo del 2019. A cambi costanti la variazione è pari a -55,8% (con un picco di -61,2% ad agosto per effetto delle chiusure di diversi punti vendita), mentre i ricavi like-for-like (a parità di perimetro) segnano un -56%.Il canalesegnala Autogrill - èrispetto agli altri canali, con un trend in costante miglioramento (-43,8%% la performance in 8 mesi). Performance ancora(-61,8% in otto mesi), con alcuni paesi ancora non accessibili o che impongono la quarantena.(-57,4% la variazione fino ad agosto), soprattutto a causa dell'incremento del trend del lavoro da remoto.Quanto alla liquidità, Autogrill segnala una consistenza di cassa e linee di credito disponibili per circa 0,5 miliardi di euro alla fine del periodo, in linea con la fine di giugno 2020.