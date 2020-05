Autogrill corre con ottimismo su ripresa. Assemblea nomina CdA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ottima seduta per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,21%. Il titolo viene galvanizzato dall'annunciato dalla società, che, specialmente in Italia e nel Resto dell'Europa, ed in particolare nel canale autostradale, in seguito al parziale allentamento delle misure di lockdown".Ilinvece si è chiuso con un(-33,9%) ed unrispetto ai 178,6 milioni del 2019. Il gruppo conta su cassa e risorse disponibili per circa 500 milioni con unpari a circa, dovuto alla riduzione dei ricavi. Tale consumo di cassa mensile si prevede che si riduca a partire dal mese di giugno 2020 a circa 35-40 milioni, nell'ipotesi di una contrazione dei ricavi mensili del 75% nel secondo semestre dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2019.Frattanto,degli azionisti oggi ha approvato il bilancio 2019 e, confermando Paolo Zannoni alla presidenza e Gianmario Tondato Da Ruos quale amministratore delegato e direttore generale.