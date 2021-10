Autogrill, contratto di finanziamento da 1 miliardo con pool di banche

Giovedì 28 Ottobre 2021, 20:45

(Teleborsa) - Autogrill, società quotata su Euronext Milan e primario operatore nei servizi di ristorazione per chi viaggia, ha sottoscritto un contratto di finanziamento per cassa a medio-lungo termine multi-valuta per un ammontare massimo complessivo in linea capitale di un miliardo di euro, della durata di 5 anni, con Intesa Sanpaolo, UniCredit , Banco BPM, Bank of America, Mediobanca e Crédit Agricole.

I proventi del finanziamento saranno utilizzati in via prioritaria per rimborsare l'indebitamento e rafforzare la flessibilità finanziaria del gruppo, che allungherà così la durata media del debito al 31 dicembre 2021 da due a 4,5 anni.

Il finanziamento si compone di: una linea term per 500 milioni di euro, da suddividersi in due tranche (una Tranche A per massimi 200 milioni di euro utilizzabile da Autogrill S.p.A. e una Tranche B utilizzabile dalla controllata HMSHost Corporation per un importo massimo di 360 milioni di dollari); una linea revolving per 500 milioni di euro utilizzabile da Autogrill S.p.A. e per massimi 200 milioni di euro da HMSHost Corporation.

(Foto: © ricochet64 / 123RF)