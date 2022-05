Autogrill, attività in Russia sono in corso di dismissione

Martedì 24 Maggio 2022, 18:45







(Teleborsa) - Autogrill, società quotata su Euronext Milan e attiva nei servizi di ristorazione per chi viaggia, ha affermato che le sue attività in Russia sono "in corso di dismissione". Lo si legge nelle risposte a un socio pubblicate in vista dell'assemblea del 26 maggio. A un quesito che chiedeva se il gruppo avesse conti correnti in paesi ad alto rischio extra euro, la società ha risposto: "La società HMSHost Russia LLC detiene un conto corrente in rubli presso una banca russa controllata da Banca Intesa, il cui saldo a fine anno 2021 risulta di poco superiore ai 2 milioni di controvalore in euro".



Il 10 marzo Autogrill aveva definito l'esposizione alla Russia come "irrilevante", termine ripetuto anche nelle risposte al socio. Il gruppo italiano era entrato in Russia nel 2013 grazie a partnership con Novikov Group e Ginza Project, operatori leader nel mercato della ristorazione russo.