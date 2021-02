© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Assemblea Straordinaria di Autogrill ha approvato la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega quinquennale ad aumentare in via scindibile, a pagamento, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 600 milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, da offrire in opzione agli aventi diritto.L'aumento di capitale per il quale è richiesta la delega - spiega una nota - è funzionale al perseguimento degli obiettivi strategici e in particolare al consolidamento della posizione di leadership internazionale del Gruppo Autogrill. In tale prospettiva il rafforzamento della struttura patrimoniale è essenziale in quanto consentirà di disporre di maggiori risorse per far fronte agli investimenti futuri, per proseguire il percorso di crescita e innovazione del Gruppo e per cogliere, con la massima tempestività, le eventuali opportunità offerte dal mercato.La delega attribuisce al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire, in prossimità dall'avvio dell'offerta e nel rispetto dei limiti deliberati dall'Assemblea Straordinaria, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale in opzione, ivi compresi l'esatto numero di azioni da emettersi, il rapporto di assegnazione in opzione e il prezzo di emissione."Qualora le condizioni dei mercati lo permettano, e subordinatamente alla pubblicazione di un prospetto informativo e al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti" è previsto che l'aumento di capitale possa essere completato entro il primo semestre 2021.