Autogrill alza target fine anno, ricavi salgono a 1,5 miliardi nei primi 8 mesi

(Teleborsa) - Autogrill ha chiuso i primi otto mesi con ricavi per 1,5 miliardi, in crescita del 9,3% su base annua. In miglioramento l'Ebit underlying pari a -28 milioni, rispetto a un rosso per 332,2 milioni al 31 agosto del 2020.



La Posizione finanziaria netta, escluse le attività e passività per beni in leasing, si attesta al 31 agosto a 139,7 milioni, in miglioramento rispetto ai 567,2 milioni al 30 giugno scorso, "grazie alla cessione del business autostradale statunitense a luglio e trainata dalla generazione di cassa nella stagione estiva".



Guidance 2021 e 2024

Autogrill migliora gli obiettivi 2021 "alla luce della performance positiva realizzata durante la stagione estiva": FCF per l'esercizio rivisto al rialzo in un range tra circa -15 milioni e circa +30 milioni rispetto alla precedente guidance tra circa -65 milioni e circa -15 milioni. La revisione della guidance per l'esercizio - spiega la società nella nota dei conti - si basa sull'assunzione che l'attuale livello di traffico si mantenga sostanzialmente invariato per la parte rimanente dell'anno. Autogrill ricorda che l'indicatore FCF è calcolato prima dei proventi netti dalla cessione del business autostradale statunitense.



Obiettivi 2024 invariati

La società ha inoltre confermato gli obiettivi al 2024: ricavi pari a 4,5 miliardi, un ebit margin underlying del 6%, superiore di circa 140 punti base rispetto al 2019, un'incidenza degli investimenti sui ricavi tra il 4,8% e il 5,4% e infine un free cash flow tra 130 e 160 milioni.