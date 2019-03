(Teleborsa) - Dopo oltre dieci anni di lavoro in Autogrill, Alberto De Vecchi decide di lasciare l'incarico di Direttore Finanziario (CFO, Chief Financial Officer) per dedicarsi ad altri progetti professionali.



A far data dal 30 aprile 2019, la funzione di Chief Financial Officer del gruppo Autogrill sarà svolta da Camillo Rossotto, Condirettore Generale Corporate di Autogrill S.p.A..



Alberto De Vecchi non è titolare di azioni ordinarie di Autogrill S.p.A..



