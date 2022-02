Auto, vendite Europa ancora in calo a gennaio

(Teleborsa) - Prosegue il calo a gennaio delle vendite di auto in Unione Europea, dove il mercato continua ad essere penalizzato dalla carenza di semiconduttori. Le vendite in termini di volumi hanno toccato il nuovo minimo storico per il mese di gennaio con 682.596 immatricolazioni, il 6% in meno rispetto a gennaio 2021.

Lo rende noto Acea, l'associazione dei costruttori auto europei, aggiungendo che alcuni mercati centro europei hanno registrato un forte recupero: come la Slovacchia che registra un incremento del 72,6%, seguita dalla Romania (+55,5%), mentre in Polonia le vendite hanno registrato un calo del 10,2%.

Cali a doppia cifra, invece, in Europa occidentale: l'Italia ha visto scendere le immatricolazioni del 19,7% e la Francia del 18,6%, mentre la Germania segna una crescita solida (+8,5%). Timido aumento in Spagna +1%.

Fra le case auto, Volkswagen segna un +25,4% e 173.262 auto vendute mentre Stellantis ha venduto 139.949 auto, il 15,1% in meno rispetto alle 164.915 di un anno prima. Le vendite di Renault scivolano del 3,5% a 71.349 unità.