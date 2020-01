Auto, in Europa nel 2019 vendite +1,2%. Fca in calo

Ultimo aggiornamento: 19:23

Il mercato europeo dell'auto registra un aumento delle vendite del 21,4% a dicembre, quarto mese consecutivo in crescita. Il 2019 si chiude invece 15.805.752 immatricolazioni (+1,2%) nei paesi dell'Unione europea e dell'Efta (che include anche Svizzera e Islanda). Sono i volumi più alti dal 2008, sottolinea Paolo Scudieri, presidente dell'Anfia, l'associazione dei costruttori.In calo Fca con 946.571 auto vendute, il 7,3% in meno del 2018 e una quota di mercato pari al 6% a fronte del 6,5% dell'anno precedente (solo nel mese di dicembre ha immatricolato oltre 69.400 vetture, il 13,8% in più rispetto allo stesso mese del 2018 per una quota del 5,5%). Jeep mantiene i volumi dell'anno precedente e Lancia è l'unico brand a crescere (+20,6%). Lieve flessione anche per il gruppo Psa (-1,3%), con Opel che perde il 7,8%. Insieme le due case che stanno mettendo a punto il progetto di fusione hanno immatricolato 3.413.829 auto e sono il secondo gruppo alle spalle di Volkswagen (3.866.779 auto vendute, pari a +3,3% e quota al 24,5%). Segni positivi anche per il gruppo Renault (+0,9%), Hyundai (+2,8%), Daimler (+4,8%) grazie ai suoi due brand Mercedes (+3,5%) e Smart (+15,8%), Bmw (+1,4%), Toyota (+4,8%). Sono in calo le vendite di Ford (-1,5%) ed è pesante la flessione di Nissan (-20,2%).«Il mercato chiude il 2109 senza infamia e senza lode, mentre il 2020 si presenta con notevoli difficoltà per le restrizioni sulle emissioni di CO2 e per il persistere degli effetti negativi della demonizzazione del diesel», commenta Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor. La performance di dicembre - spiega - è dovuta a una giornata lavorativa in più e alla pressione delle case automobilistiche per favorire la vendita di auto con basse emissioni di CO2 che avrebbero potuto incidere negativamente sulle vendite del 2020. Nell'area europea comunque 20 mercati su 31 hanno chiuso l'anno con immatricolazioni in crescita rispetto al 2018. Il risultatodell'Europa è vicino a quello del 2007, ultimo anno prima della crisi economica, con un gap dell'1,24%, pari a poco meno di 200 mila unità.Lontano da questo risultato invece resta l'Italia che ha chiuso il 2019 con volumi in lievissima crescita ma sconta oltre 500mila auto in meno sul mercato rispetto al 2007. Il mercato tedesco chiude con 3.607.258 immatricolazioni (+5%), miglior risultato degli ultimi venti anni dopo quello del 2009. Per l'Unrae, l'associazione delle case automobilistiche estere, i dati del 2019 confermano la debolezza del mercato e «l'urgenza di una politica industriale europea a supporto del settore».