Auto, tregua su dazi sostiene settore. CNH Industrial titolo migliore

(Teleborsa) - Ben comprato il settore auto a Piazza Affari, sostenuto anche a livello europeo. A fare da assist all'intero comparto, contribuisce l'allentamento delle tensioni tra USA e Cina con l'che scongiura un rallentamento economico globale.Tra i player del comparto, FCA mostra un rialzo dell'1,35% in attesa dei. Il miglior titolo del benchmark è CNH Industrial che ha le sue principali attività negli Stati Uniti. Il titolo sta registrando un guadagno del 2,15% e si colloca tra i primi nel FTSE MIB.A livello comparativo su base settimanale, il trend del leader globale nel settore dei capital goods evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di macchine movimento terra rispetto all'indice.Allo stato attuale lo scenario di breve di CNH Industrial rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9,29 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 9,18. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9,4.