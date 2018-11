Auto, sono 5 milioni i diesel Euro 3 a rischio stop

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nonostante le auto diesel Euro 3 e inferiori stiano vivendo grandi e progressive limitazioni alla circolazione, sono quasi 5 milioni quelle che risultano ancora iscritte nei registri della motorizzazione,presente in Italia.In base ai calcoli emerge chiaramente come le aree del Sud Italia siano quelle con le percentuali più alte di auto private diesel Euro 3 e inferiori; prima in classifica è il Molise, dove il 21,9% delle automobili rientra in questa categoria, mentre la regione con la percentuale più bassa è la Valle d'Aosta (8,5%).E' la fotografia scattata da un'analisi realizzata da Facile.it suaggiornati al 31 ottobre 2017.In termini assoluti, invece, è la Lombardia a raccogliere il numero più alto di auto private auto diesel Euro 3 e inferiori; sono oltre 587.000 quelle ancora iscritte nei registri della motorizzazione.