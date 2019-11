Auto, recupera il mercato in UE. Vendite FCA +2,5%

(Teleborsa) - Ottobre positivo per il mercato dell'auto in Europa che recupera rispetto ai mesi precedenti e chiude con vendite in aumento dell'8,6% a 1.214.989 immatricolazioni.



Secondo quanto rilevato dall'Acea, l'associazione dei costruttori europei, da inizio anno le auto vendute sono 13.039.134, con una flessione dello 0,7% sull'analogo periodo del 2018.



Tra le case produttrici, il gruppo PSA-Peugeot, invece, è l'unica casa automobilistica che registra un calo delle immatricolazioni (-4,9%). Recupera FCA che vede salire le vendite del 2,5% anche se da inizio anno mette a segno una performance negativa di oltre 9 punti percentuali.



