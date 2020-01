Auto, produzione torna a crescere a novembre

(Teleborsa) - Torna a crescere la produzione di auto a novembre. E' quanto emerge dai dati ISTAT relativi alla produzione industriale, pubblicati oggi, che evidenziano per il comparto autoveicoli un aumento dell'1,8% sui base annua (l'indice è corretti per gli effetti di calendario).



Il comparto ritrova così il segno più per la prima volta dal mese di giugno 2018. Negli 11 mesi gennaio-novembre 2019, tuttavia, la produzione di auto segna ancora un -14,2% rispetto allo stesso periodo del 2018.



