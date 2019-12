© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal prossimo anno, cioè da quando tutti gli stabilimenti spagnoli del Gruppo (Figueruelas, Vigo eMadrid) inizieranno a fabbricare modelli elettrici basati sulle piattaforme CMP e EMP2, il Gruppo PSA avvierà la produzione di pacchi batteria nell'impianto di Figueruelas che si trova nelle vicinanze di Saragozza.Lo riferisce il quotidiano spagnolo Heraldo, precisando che questa linea di produzione affiancherà quella che già opera a Vigo, sempre nella penisola iberica, e che utilizza - come del resto avverrà a Figueruelas - celle a ioni di litio importate dalla Cina.Questa decisione, ha spiegato all'Heraldo Juan Antonio Munoz Codina, rappresentante di PSA per la Spagna, è stata presa oltre che per aumentare la capacità di fabbricazione delle batterie in vista della transizione verso i modelli elettrificati, anche per essere all'interno dello stabilimento di Figueruelas, dove si costruisce la Corsa-e, e non dover percorrere 800 km (la distanza fra Saragozza e Vigo, sulla costa dell'Atlantico) per rifornire l'impianto di batterie.