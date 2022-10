Auto, mercato UE conferma recupero: immatricolazioni settembre (+9,6%)

(Teleborsa) -, che conferma il recupero avviato in estate, dopo una prima parte dell'anno negativa. E' quanto emerge dagli ultimi dati pubblicati dall', l'associazione europea dei produttori di auto, che ha fornito i numeri del mese di settembre.registrano un, attestandosi a 787.870 unità rispetto alle 718.718 unità vendute lo scorso anno. Il dato lascia in passivo il bilancio da inizio anno che fa segnare undell'anno.(Associazione di libero scambio che comprende Svizzera, Islanda e Norvegia), le vendite segnano una settembre. Nell'ambito della sola Eurozona (EU 14) le vendite sono salite del 9,7%, mentre le vendite dell'(Eurozona + EFTA + UK) risultano inIl, a commento di questi dati, segnala che. "Il debole segnale positivo di agosto che si rafforza a settembre va comunque preso in considerazione - si sottolinea - anche se vi è la concreta possibilità di essere di fronte più che a un'inversione di tendenza a un rimbalzo in un, cioè rispetto ai livelli pre-pandemia, nei primi nove mesi di quest'anno è, per l'esattezza del 31,7%"."Il mercato europeo dell'auto è precipitato a questi infimi livelli per una crisi della domanda accompagnata da una crisi dell'offerta", spiega ancora CSP segnalando che lato domanda hanno pesato la pandemia, la guerra in Ucraina e l'inflazione, mentre l'offerta sconta la carenza di componenti necessari alla produzione.A settembre, il mercato dell'auto, al pari della Francia che registra un +5,5%. Più forte il rialzo della Spagna (+12,7%) e della Germania (+14,1%).Per quanto concerne i singoli marchi,nel complesso dell'Unione Europea più EFTA e UK, con una. Stessa dinamica se si considera l'(Area Euro più EFTA e UK), dove Stellantis segna un -di vendite con una. In particolare il marchio Fiat fa segnare un -5,1% e Peugeot +8,9%.Il Gruppo, comprese Audi e Porsche, mostra una performance positiva in Europa Occidentalee porta la suaFra gli altri marchi più popolari in Europa, laregistra un, con una quota in calo all'8,8%. La tedescafa segnare un, con quota di mercato al 5,7%, mentreregistra uncon quota di mercato al 6,9%.