Auto, mercato Italia cresce anche a novembre

(Teleborsa) - Nel mese di novembre,, con un incremento del 2,17% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Lo rende noto ilsecondo cui, in calo dello 0,6% se confrontato con lo stesso periodo di un anno fa.il mercato delle auto aveva registrato un aumento del 6,83% ed adel 13,59%.Questo risultato, non negativo, ma neppure brillante - secondo il- è dovuto "in larga misura ad undestinate ad essere vendute sul mercato dei".Il Gruppo FCA ha venduto circa 34mila auto, inrispetto a novembre 2018. Laè passata dal 24% al 22,6%. Nel totale degli undici mesi, le immatricolazioni sono state pari a oltre 420mila, il 10% in meno dell'analogo periodo dell'anno scorso.