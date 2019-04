Auto, marzo con la retromarcia in UE: immatricolazioni -3,9%, Italia maglia nera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ildell'auto ancora in perdita acon un calo delle immatricolazioni del 3,9% dopo il -1% di febbraio. Lo comunica l'Acea, l'associazione dei costruttori europei, sottolineando che il mese scorso sono state immatricolatee "la domanda è diminuita in tutti i principali mercati europei.ha avuto il calo maggiore con un -9,6%, seguita dalla Spagna (-4,3%), il Regno Unito (-3,4%), la Francia (-2,3%) e la Germania (-0,5%)"., secondo l'Acea, le immatricolazioni nell'Unione Europea hanno segnato un. In Germania l'andamento "e' rimasto quasi piatto (+0,2%), mentre gli altri maggiori mercati hanno avuto una performance peggiore rispetto al primo trimestre del 2018. Soprattutto laPerle immatricolazioni asono state 105.066,rispetto allo stesso mese del 2018. La quota di mercato è diminuita dal 6,6% al 6,1%. Il marchio Lancia ha segnato un +15,3%, Jeep +3,6%, Fiat -12,2% e Alfa Romeo -45,5%., invece, il gruppo Fca ha venduto 255.505 auto, con una flessione delLa quota di mercato è scesa dal 6,9% al 6,3%. Il brandha avuto un aumento delle immatricolazioni del +34,9% e Jeep dell'11,1%, mentre Fiat ha segnato un -14,1% e Alfa Romeo un -41,8%.