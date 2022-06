Auto, incentivi veicoli tradizionali fanno il tutto esaurito

Martedì 14 Giugno 2022, 09:15







(Teleborsa) - Sono già esauriti i 170 milioni di incentivi stanziati dal Governo per l'acquisto di auto tradizionali a benzina e diesel, che sono serviti a finanziare l'acquisto di 85mila veicoli, mentre restano ancora fondi per l'acquisto di auto ibride ed elettriche.



Sono trascorse solo tre settimane dall'apertura dell'apposita piattaforma del MISE per esaurire tutta la cifra a disposizione per le motorizzazioni tradizionali e per le ibride semplici, che dovranno ora attendere il 2023 per un nuovo finanziamento, mentre restano ancora 187 milioni per l'acquisto di auto elettriche e 202 milioni per le ibride plug-in.



L'anno prossimo sarà possibile tornare ad usufruire dell'incentivo di rottamazione di 2mila euro per un'auto sotto Euro 5, ma la cifra stanziata scenderà a 150 milioni, mentre ci saranno più risorse a disposizione delle elettriche e delle ibride plug-in



Sono esauriti anche i 10 milioni a disposizione per l'acquisto di moto tradizionali, mentre restano più di 6 milioni sui 15 milioni totali stanziati per i ciclomotori e i motocicli elettrici.