Auto, immatricolazioni UE agosto -8%. Vendite in calo anche per FCA

(Teleborsa) - Immatricolazioni auto in calo in Europa., nel mese di agosto, dopo la lieve risalita registrata a luglio.Secondo i dati rilasciati dall', il mese passato le vendite di autoveicoli ha subito una contrazione dell'8,4% a 1 milione 42 mila unità, contro il +14% del mese precedente (a 1,3 milioni).Nella sola area euro il calo è stato dell'8,2%, mentre insi è registrata una flessione più contenuta: -3,1%.Ilsi chiude con una diminuzione del 3,2% a 10 milioni 520 mila unità.Tra i gruppi automobilistici, FCA ha visto calare le immatricolazioni in agosto del 26,6% a poco meno di 53 mila unità, con una quota sul mercato totale scesa al 5,1% (da 6,3%).dell'anno le vendite sono scese del 12,1% a 659 mila unità con una quota di mercato diminuita al 6,3% dal 6,9% dello stesso periodo di un anno prima.