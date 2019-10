Auto, riparte il mercato: a settembre immatricolazioni +13,39%

Ultimo aggiornamento: 20:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mercato dell'auto torna a crescere. Secondo quanto rilevato dal m, a settembre, le immatricolazioni della Motorizzazione (143.136 macchine) sono aumentate del 13,39% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, mentre ad agosto avevano segnato un calo del 2,92%.Sempre lo scorso mese, ci sono stati 338.957 trasferimenti di proprietà di, con un -0,12% rispetto allo stesso mese del 2018. Il volume globale delle vendite (481.093 macchine) ha quindi interessato per il 29,54% auto nuove e per il 70,46% usate.Secondo quanto riportato da un'indagine del, l'ultimo scorcio dell'anno non dovrebbe però portare le immatricolazioni a fine 2019 oltre il livello del 2018 (1.910.564) con la riconferma di un volume di vendite su base annua inferiore del 23,4% al livello ante-crisi (2007).Quanto a FCA ha venduto a settembre in Italia 31.418 veicoli, l'11,43% in più dello stesso mese del 2018. La quota di mercato è pari al 22,1% (a fronte del 22,49%). Nei nove mesi invece le immatricolazioni sono 353.227, in calo dell'11,27% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso. La quota di mercato è così scesa dal 26,69 al 24,07%.