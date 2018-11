Auto, immatricolazioni ancora in calo ad ottobre (-7,42%)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel mese di ottobre. Nel mese di settembre 2018 - comunica il- sono state invece immatricolate 125.318 autovetture, con una variazione di -25,17% rispetto a settembre 2017.Nei primi dieci mesi dell'anno, le immatricolazioni sono diminuite del 3,2% a 1.638.364 unità.Nello stesso periodo di ottobre 2018 sono stati registrati 422.715 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di +0,28% rispetto a ottobre 2017, durante il quale ne furono registrati 421.527 (nel mese di settembre 2018 sono stati invece registrati 339.354 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -7,94% rispetto a settembre 2017, durante il quale ne furono registrati 368.634).Nel mese di ottobre 2018 il volume globale delle vendite (569.370 autovetture) ha dunque interessato per il 25,76% auto nuove e per il 74,24% auto usate.(34.315 unità) le vendite di auto nel Belpaese. La quota di mercato scende dal 26,04% al 23,4%. Nei primi dieci mesi dell'anno, il Gruppo ha venduto 432.411 vetture, l'11% in meno rispetto allo stesso periodo del 2017.