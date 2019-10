Auto, il mercato europeo rialza la testa e vola a settembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, dopo un'estate di passione. Secondo gli ultimi dati dell'Associazione europea dei produttori di auto (), lesu base annua attestandosi a 1,249 milioni di unità, mentre, l'Associazione europea del libero scambio (Svizzera, Islanda e Norvegia), cresconoa 1,285 milioni. Nell'ambito della solale vendite sono aumentatea 1,158 milioni.Nonostante il buon andamento di settembre, ladell'anno per i(a 11,8 milioni), mentre includendo l'area EFTA si attesta sempre a -1,6%.Perde terreno il, più o meno in linea con il resto d'Europa. Considerando il dato cumulato si registra una flessione dell'1,6% da inizio anno). Fra le altre grandi economie europee, nel mese di settembre, volano le vendite in(+22,2%),(+18,3%) e(+16,6%), mentre crescono più lentamente in(+1,3%) a causa delle incertezze della Brexit.Per quanto concerne i singoli marchi,(FCA) registra unnel complesso dell'Unione Europea, con unaIl, che mostra una grande, con un aumento delladal 15,6% precedente.Fra i marchi più popolari in Europa, lasegna un, con una quota in calo al 16,5%, mentre la connazionalesegna uned una quota in aumento al 9,7%. Le tedeschefanno rispettivamentedi immatricolazioni con quote di mercato rispettivamente pari a 7,3% ed al 7,9%.