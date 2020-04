Auto, IFO conferma crollo aspettative produzione ed export a minimi 2009

(Teleborsa) - L'industria tedesca dell'auto è in piena crisi a causa dell'epidemia di Covid-19, con prospettive che si collocano ai minimi da marzo 2009, in piena crisi economico-finanziaria.



E' quanto rileva l'Istituto di ricerca tedesco IFO, in un report dedicato al comparto automotive, da cui emerge che le prospettive commerciali sono crollate a -33,7 punti a marzo da -19,7 punti di febbraio e le aspettative sull'esportazione sono passate a -42,7 punti da -17,3 punti a febbraio, livello più basso dal 2009.



L'indice della domanda del settore è sceso a -30,6 punti da -13,8 punti, mentre quello delle aspettative di produzione passa a -35,9 punti da 4,2 punti.



Le scorte di auto invendute sono cresciute ancora una volta, con il saldo che sale a oltre 14,1 punti a marzo, da oltre 7,6 punti in febbraio. I libri ordini si sono ridotti da -7,2 punti a febbraio a -12,4 punti a marzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA