Auto, gli introiti fiscali in Eurozona lievitano a 428 miliardi di euro

(Teleborsa) -. Lo rivela un report dell', associazione che rappresenta i principali costruttori di auto europei, che mensilmente monitora l'andamento del mercato dell'area della moneta unica e dell'Ue.Tale valore, che risultarispetto all'anno precedente, rappresenta più died include una serie di tasse sull'acquisto (IVA, tasse di vendita e immatricolazione), sulla proprietà (tassa di circolazione) ed anche sul tipo di alimentazione, laddove alcuni Paesi hanno istituito un sistema di incentivi sui veicoli meno inquinanti (elettrici, ibridi o a gas) a scapito di quelli che producono più CO2.. Per quanto riguarda la, alcuni stati membri tassano le auto in base alla loroo una combinazione di questi fattori. Sempre più spesso, tuttavia, i paesi applicano la tassazione basata sulle. Secondo la nuova guida, 21 Stati membri dell'UE ora tassano i veicoli a motore in base ai loro livelli di emissione.La guida fiscale ACEA mostra inoltre che glie che la natura e il valore monetario di questi benefici varia ampiamente. Infatti, mentre la maggior parte dei paesi concede riduzioni o esenzioni fiscali per le auto elettriche, solo 12 Stati membri del Vecchio Continente offrono pagamenti di bonus o premi agli acquirenti di questi veicoli."Le misure fiscali - ha spiegato Erik Jonnaert, segretario generale Acea - sono uno strumento fondamentale per indirizzare la domanda dei consumatori verso veicoli a emissioni zero e a basse emissioni. Dato che la convenienza delle auto elettriche è ancora bassa, i produttori chiedono ai governi dei 28 paesi di mettere in atto piani di incentivazione significativi".europeadirettamente o indirettamenteovvero il 6,1% della popolazione occupata in Europa. Inoltre inel settore automobilistico rappresentanocomplesisva nel settore industriale europeo. Il settore è anche un fattore chiave di conoscenza e, rappresentando il più grande contributo privato europeo per la ricerca e lo sviluppo, con. L'industria automobilistica genera omnoltre un'per l'Unione Europea.