Produzione di auto in Germania: 2019 sarà il peggiore da oltre 22 anni. Difficile anche il 2020

Mai così male da 22 anni a questa parte. In Gernania la produzione di auto potrebbe segnare una bella croce rossa vicino all'anno 2019. È quanto rivela uno studio dell'università di Duisburg-Essen secondo cui il settore fortemente penalizzato dalla tensioni commerciali e dagli scandali sulle emissioni truccate di gas inquinanti dovrebbe continuare a registrare un declino anche nel 2020. «L'industria globale dell'auto è in recessione - ha detto l'autore dello studio Ferdinand Dudenhoffer - e questo ha un impatto diretto sulla produzione tedesca».



Secondo Dudenhoffer è improbabile che il comparto possa riuscire a invertire la tendenza fino ad almeno la seconda metà del 2020. Secondo lo studio, che è basato sui dati ufficiali dell'associazione di categoria, la Vda, nei primi 11 mesi del 2019 sono usciti dalle fabbriche tedesche 4,67 milioni di auto contro i 5,12 milioni dello stesso periodo 2018. I principali produttori di auto e parti di ricambio della Germania hanno annunciato piani per ridurre la forza lavoro di 30.000 unità nel corso dei prossimi anni a causa della situazione economica e della decrescente popolarità dei motori diesel.

