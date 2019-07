Ecobonus auto elettriche, al via nuova fase di prenotazione degli incentivi

Ci sono ancora quasi 40 milioni di euro disponibili nel 2019 per l'ecobonus sulle auto elettriche o ibride. Lo segnale il Mise, ministero dello sviluppo Economico, che da oggi apre una nuova fase di prenotazione per i veicoli M1 destinati al trasporto di persone (aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente). La scadenza della nuova fase di prenotazione è fissata al 20 novembre 2019. A seguito dei necessari interventi informatici, la nuova disponibilità del Fondo sarà operativa per le prenotazioni sulla piattaforma Ecobonus, a partire da lunedì, alle 12. © RIPRODUZIONE RISERVATA