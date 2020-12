Auto elettriche, bonus idrico e altri temi importanbti. Votati in commissione bilancio alla Camera molti punti della legge di stabilità del 2021. Ecco le novità più importanti:

Auto elettriche

Bonus fino al 40% delle spese sostenute per acquistare un'auto elettrica entro il 2021, a patto di avere un Isee inferiore ai 30mila euro e a patto che anche il veicolo abbia un costo sotto i 30mila euro: à quanto prevede un emendamento alla manovra, a prima firma Fragomeli (Pd), approvato in commissione. La risorse stanziate sono pari a 20 milioni di euro.

Bonus idrico

Arriva un bonus idrico da 1.000 euro per sostituire soffioni della doccia, rubinetti e tazze del wc con moderni apparecchi che consentano il risparmio dell'acqua. Lo prevede un emendamento alla manovra riformulato e approvato dalla commissione Bilancio della Camera. Viene istituito un apposto fondo al ministero dell'Ambiente con 20 milioni che costituiscono limite di spesa. Il bonus si potrà utilizzare fino al 31 dicembre 2021.

Iva agevolata per il cibo da asporto

Iva agevolata al 10% per il cibo da asporto, il cosiddetto take away, e consegnato a domicilio: un emendamento alla manovra contenuto nel pacchetto dei riformulati che dovrebbe essere messo ai voti in commissione alla Camera nelle prossime ore prevede che anche per i «piatti pronti e pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto» sia applicata l'Iva ridotta.

Fondo per parità salariale

ùVia libera della commissione Bilancio della Camera al fondo per la parità salariale e le opportunità di genere sul lavoro. Lo stanziamento è pari a 2 milioni di euro all'anno dal 2022. La proposta di modifica alla manovra è a prima firma Gribaudo (Pd).

