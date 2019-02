Auto, ecotassa alle porte ma manca quadro normativo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Da domani, 1° marzo, scatta il sistema di bonus-malus sulle emissioni delle auto di nuova immatricolazione, inserito dal Governo nell'ultima manovra di bilancio 2019.La norma prevede un sistema di incentivi per le auto che emettono meno di 70 grammi di CO2 al chilometro e di penalizzazioni per quelle che emettono da 160 grammi di CO2 in su.Ma Case costruttrici e Dealer non conoscono ancora le modalità operative per attuare la misura.A lanciare l'allarme sono le Associazioni rappresentanti la filiera industriale e commerciale del settore automobilistico in Italia. Nonostante le ripetute istanze di chiarimento poste alle Istituzioni competenti, "esprimonocirca le ripercussioni che tali incertezze stanno già determinando sul mercato e sull'operatività delle imprese"."Auspichiamo che si possa disporre al più presto di une, come già ribadito in più occasioni, confermiamo la nostracon le Istituzioni per approfondire e delineare un piano integrato e organico di promozione della mobilità a basse emissioni, dell'infrastrutturazione per la ricarica dei veicoli e per il rinnovo del parco circolante più inquinante, che sia coordinato con le politiche locali e coerente con quelle europee".In merito all'applicazione del- denunciano le associazioni dei costruttori e dei dealer Anfia, Federauto e Unrae - "nei giorni scorsi l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione che istituisce solamente il codice tributo da utilizzare per il pagamento dell'imposta, senza fornire ulteriori precisazioni né chiarire i termini per effettuare il pagamento".Sul fronte, invece, "manca ancora il decreto interministeriale di attuazione e non c'è traccia della piattaforma on line per richiedere gli incentivi".