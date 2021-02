© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Gliauto hanno subito ingranato la marcia e, in sole due settimane, hanno impegnato una cifra pari a, ma solo per le auto, mentrele domande per le. E' quanto emerge dal portalesulla base delle prenotazioni inserite dai concessionari a partire dal 18 gennaio scorso.Deimessi sul piatto per le vetture a benzina e diesel sono, mentre per lesono statisui 120 milioni complessivi. Più in dettaglio per le auto con emissioni CO2 fra 61 e 135 grammi, che comprendono veicoli a benzina e diesel di ultima generazione, sono stati prenotati circa 75 milioni di euro, mentre per le auto elettriche o ibride tra 0 e 60 g/km, sono stati prenotati poco più di 8 milioni di euro.Va ricordato che la Legge di Bilancio ha rifinanziato con 120 milioni i contributi concessi alle categorie più ecologiche, quelle delle fasce 0-20 g/km, per la qwuale gloi incentivi arrivano a 6mila euro con rottamazione, e 21-60 g/km, per la quale si arriva a 2,500 euro con rottamazione. Si aggiunge poi lo "sconto" praticato dal venditore pari ad almeno 2.000 euro o 1.000 euro a seconda che sia presente o meno la rottamazione.