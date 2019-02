© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -uniscono le forze ed. I giganti automobilistici hanno annunciato lo stanziamento di questa enorme cifra per migliorare i loro marchied offrire in un futuro una serie diche coinvolga anche il mondo delleLe due società tedesche hanno preventivato di organizzare la loro attività nel settore attorno a. Si potrà prenotare, trovare e pagare parcheggi con smartphone, individuare punti di ricarica per auto elettriche e pianificare, puntando su varie alternative come il trasporto pubblico ed il noleggio di biciclette. Tutti e cinque i filoni seguiranno lo schema di denominazione di BMW con titoli comeQuesta joint venture, secondo le stime preventivate, creerà fino ain tutto il mondo.e gli alti servizi offerti come Park Now o Mytaxi. "Questi cinque servizi si fonderanno sempre più strettamente per formare un unico portafoglio di servizi di mobilità", ha affermato il CEO della BMWPiù in là nel futuro, le due aziende offriranno "unache si carica e parcheggia autonomamente e si collega con altre modalità di trasporto".