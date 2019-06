Auto, arriva l'airbag esterno in caso di incidenti laterali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Conosciuti come SRS,i cuscini salvavita, che ormai sono presenti da anni all'interno delle auto, si preparano a proteggere gli occupanti anche dall': si apriranno come grandi palloni perin molti casi drammatiche, degliA sviluppare ilche si apre prima che l'impatto traavvenga, grazie a sensori che individuano la collisione imminente, la tedescache ha fornito una dimostrazione del prototipo nella sede bavarese di Memmingen, mostrando il potenziale di questa nuova tecnologia: "Abbiamo evidenziato che qha spiegato Uwe Class, Responsabile del Reparto Sistemi di Mobilità Sicura all'interno del team di Advanced Engineering di ZF.Un sistemache si apre, appunto, alcuni millisecondi prima che si verifichi un impatto laterale grazie ai sensori in grado di individuareL'obiettivo dichiarato è garantire una sempreLe collisioni da impatto laterale sono, infatti, tra le piùin caso di incidente stradale.punta a una riduzione fino aldella gravità delle lesioni ai passeggeri in caso di collisioni con impatto laterale, proprio