Auto, Anfia: a febbraio immatricolazioni -8,6% su anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel mese disono state immatricolateautovetture, lLo rilevano le elaborazioni realizzate dall'su datiNei- segnala il Rapporto mensile sull'andamento del mercato italiano delle autovetture le immatricolazioni - sono state 318.959, ilrispetto allo stesso periodo delIl(incluso Maserati) registra una flessione delnel mese, con volumi che si attestano ad oltrenuove registrazioni con ildi quota di mercato. Cinque i modelli italiani nelladi febbraio:(14.465 unità) al primo posto, seguita da(5.948) in seconda posizione,(3.828) in quarta, da(3.587) in quinta e da(3.423) in sesta. Nel bimestre la quota diè del, con una flessione dei volumi delProsegue il calo delle immatricolazioni di: -di quota. Le vendite di auto araggiungono il 45%, con una diminuzione dei volumi delle auto ad alimentazione alternativa valgono il 20% del mercato (+52% la crescita dei volumi), di cui il 2,4% di auto a zero o a bassissime emissioni (complessivamente 3.766 unità).a tre cifre per le vetture puro elettrico, che sono quasiquelle di febbraio 2019 e per le(+362%). Ancora in calo le immatricolazioni di vetture destinate ai privati, che a febbraio cedono il 19%, mentre aumentano le vendite a società del 5% (tra queste, il noleggio in crescita del 18%).Commenta Anfia: "Sul rallentamentodi questo mese ha iniziato a pesare anche la situazione di crisi che l'Italia sta vivendo a seguito dell'Le difficoltà segnalate dai concessionari, calo delle visite nei saloni e calo degli ordini, in particolar modo nelle regioni dellasi rifletteranno, con ogni probabilità, in un'ulteriore contrazione del mercato, come fa presagire anche il peggiorato clima di fiducia dei consumatori. D'altra parte le regioni ad oggi più colpite dall'epidemia sono quelle più produttive e il rallentamento dell'economia e l'invito a ridurre gli spostamenti, aumentando le misure prudenziali nei contatti, spostano inevitabilmente