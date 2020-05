Auto, Acea: UE vari incentivi e sostenga riapertura fabbriche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -deve supportare la riapertura deiautomobilistici europei e della filiera dei fornitori, introducendo allo stesso tempo misure di sostegno alla domanda. E' quanto chiede l'Associazione dei Costruttori Automobilistici Europei (ACEA) ricordando che con il blocco delle attività per l'epidemia di coronavirus è stata persa la produzione disostiene il direttore generale dell'Acea Eric-Mark Huitema."Se vogliamo recuperare in pieno la produzione europea, i produttori di auto e la catena dei fornitori devono riavviare i loro impianti nel modoha aggiunto "per questo chiediamo all'Unione Europea di sostenere una ripartenza coordinata delle attività e degli investimenti nella catena dei fornitori.