Auto, Acea: mercato in ripresa ma accelerare su chip

(Teleborsa) - Le immatricolazioni nell'Ue torneranno a crescere quest'anno, aumentando del 7,9% per raggiungere 10,5 milioni di unità, grazie anche a una stabilizzazione delle forniture di chip entro il 2022.

Lo prevede l'Acea, Associazione europea dei costruttori di automobili sottolineando che "le vendite rimarrebbero comunque inferiori di quasi il 20% ai livelli pre-crisi del 2019. Alla luce dell'European Chips Act, l'Acea esorta l'Ue a ridurre la sua dipendenza dai fornitori esteri per evitare danni alle industrie europee in futuro".

Le auto elettriche, nonostante il mercato in calo, hanno guadagnato quote e oggi un'auto nuova su cinque vendute in Europa è elettrica. C'è però un grave ritardo nel ritmo di sviluppo delle infrastrutture di ricarica. Acea lancia l'allarme esortando il Parlamento e il Consiglio Europeo ad accelerare su questo versante.

"Se la situazione delle infrastrutture per l'elettrico non viene affrontata con urgenza introducendo obiettivi ambiziosi per tutti gli Stati membri dell'Ue, incontreremo molto presto un ostacolo", spiega Oliver Zipse, presidente e ceo di Acea.