Auto: a novembre -17,5% mercato Europa, dato più basso dal 1993

(Teleborsa) - Le immatricolazioni in Europa più Paesi Efta e Regno Unito sono state 864.119, a novembre, il 17,5% in meno dello stesso mese del 2020. Negli undici mesi il totale è di 10.824.670 immatricolazioni, lo 0,8% in più dello stesso periodo dell'anno scorso.

Sono i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei dell'auto, secondo cui il gruppo Stellantis ha immatricolato, sempre a novembre, in Europa più Paesi Efta e Regno Unito, 171.779 auto, il 21,2% in meno dello stesso mese del 2020. La quota è pari al 19,9% a fronte del 20,8%.

Negli undici mesi le immatricolazioni del gruppo sono 2.201.337, in crescita dello 0,8% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso. Stabile la quota pari al 20,3%.

CSP: urgente piano per transizione all'elettrico

E' urgente un piano italiano ed europee per la transizione verso le auto elettriche. Lo scrive il Centro studi promotor, commentando le immatricolazioni auto in Europa a novembre. "Continua la nefasta serie rossa dei dati sul mercato automobilistico dell'Europa Occidentale (EU + EFTA + UK)". Si può dunque affermare - sostiene Gian Primo Quagliano Presidente del Centro Studi Promotor - che, "il mercato dell'auto dell'Europa Occidentale, mentre l'economia sta recuperando, procede a tre cilindri. Diverse sono le cause di questa situazione - aggiunge -. Intanto in tutta Europa, anche se l'automobile si conferma come il mezzo più sicuro contro la possibilità di contagi nei viaggi, la mobilità ha subito una forte contrazione dovuta essenzialmente alle misure adottate contro la pandemia e al timore della gente per i contagi. A ciò si aggiunge che in tutta Europa si sta abbattendo sul settore dell'auto un vero e proprio tsunami: la crisi nei semiconduttori che aggiunge ai problemi della domanda anche problemi per l'offerta, che è fortemente penalizzata da fermate produttive per carenza di semiconduttori".

Il Centro Studi Promotor - conclude Quagliano - ha anche proposto che "si metta a punto al più presto un piano per la transizione all'elettrico che, al di là dei proclami, affronti concretamente e credibilmente tutti i problemi reali della transizione all'elettrico ed indichi le soluzioni per affrontarli. In mancanza di un piano di questo tipo, la transizione all'elettrico rischia di diventare una pia intenzione".