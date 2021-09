Austrian Airlines trasforma i charter in voli di linea

1 Minuto di Lettura

Giovedì 9 Settembre 2021, 20:45







(Teleborsa) - Austrian Airlines scommette sull'estate 2022 annunciando la trasformazione di una serie di charter, attualmente servite, in voli di linea.



Si tratta, nello specifico, di Antalya, Catania, Ibiza, Keflavik, Mykonos e Palma di Maiorca, che è già disponibile come volo di linea per la stagione invernale 2021/22, come pure parte dei voli per Napoli.



Austrian Airlines ha annunciato che da fine ottobre 2021 tornerà a volare verso Mauritius e Maldive e aprirà, dal 24 ottobre, il collegamento con Cancun.