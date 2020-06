Austria, su Recovery fund ci sia compromesso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nessun passo indietro dall'e dagli altri Paesi frugali sule sulla necessità che siano veri e propri prestiti.Lo conferma il ministro degli Esteri austriaco, intervistato dal Corriere della Sera, spiegando che "i quattro Paesi frugali non sono anti-europei. Siamo d'accordo che i Paesi dell'UE in difficoltà vanno aiutati. Non si tratta di se, ma di come farlo", sottolinea il ministro."Il nostro documento sostiene la necessità die ripete le nostre posizioni tradizionali contro la mutualizzazione dei debiti. Per questa ragione per noi è importante che il. Alla fine dovrà esserci unper tutti", aggiunge.Sulla, Schallenberg ha indicato come data possibile il, senza però confermarlo ufficialmente."Stiamo discutendo con il ministero della Salute per trovare una posizione comune. Le autorità di Bolzano ci hanno fatto una proposta interessante, quella di adottare un approccio regionale", spiega il ministro.In dettaglio,, quelle cioè che hanno "buoni numeri della pandemia. Penso che la prossima settimana avremo un quadro più chiaro sulla possibilità di un'apertura totale o su una parziale iniziando con alcune regioni. Vogliamo riaprire le frontiere con l'Italia non appena i numeri lo renderanno sicuro".