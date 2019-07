Australia, vendite al dettaglio in ripresa ma sotto stime

(Teleborsa) - I consumi australiani sono rimasti deboli, nel mese di maggio, come segnalano i dati sulle vendite che hanno rilevato un calo nei grandi magazzini. Ciò a causa della debole crescita dei salari e del debito record delle famiglie che hanno contribuito a smorzare la spesa dei consumatori, in scia ad un'economia del Paese che ha subito un forte rallentamento dalla metà del 2018.



Secondo quanto registrato dall'Australian Bureau of Statistic le vendite al dettaglio sono salite appena dello 0,1% rispetto ad aprile (-0,1%) e contro una crescita dello 0,2% stimato dagli analisti. Su base annua, si è registrata una performance positiva del 2,4%.





