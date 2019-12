Australia, Reserve Bank taglia prospettive tassi

(Teleborsa) - La Banca Centrale australiana manterrà i tassi d'interesse bassi ancora a lungo a causa di fattori sia globali che nazionali. Queste le prospettive fornite ieri (3 dicembre 2019) dalla Reserve Bank of Australia (RBA), che ha deciso di lasciare il costo del denaro al minimo storico (0,75%) dopo averlo tagliato per ben tre volte nell'anno. La crescita economica, infatti, risulta ancora lenta.



"L'allentamento della politica monetaria quest'anno sta supportando l'occupazione e la crescita del reddito in Australia e un ritorno dell'inflazione nell'intervallo obiettivo a medio termine", si legge nella nota. "Il Consiglio è pronto a facilitare ulteriormente la politica monetaria, se necessario, per sostenere la crescita sostenibile dell'economia, la piena occupazione e il raggiungimento dell'obiettivo di inflazione nel tempo".







(Foto: Corey Leopold CC BY 2.0) © RIPRODUZIONE RISERVATA