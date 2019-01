Australia, le vendite al dettaglio superano le attese

(Teleborsa) - Le vendite al dettaglio australiane sono cresciute in maniera consistente a novembre, con i consumatori probabilmente attratti da un'attenta riduzione dei prezzi a fine mese, allentando i timori di un ampio rallentamento della spesa che minaccia di rallentare bruscamente l'economia.



I consumi sono aumentati dello 0,4% rispetto a un mese prima, secondo quanto rilevato dall'Australian Bureau of Statistics, a fronte di una crescita dello 0,3% stimata dagli economisti.



Il risultato, migliore del previsto, viene sostenuto da una forte domanda di beni per la casa, abbigliamento e calzature.



