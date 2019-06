Australia, la banca centrale taglia i tassi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La banca centrale australiana abbatte, per la prima volta dal 2016, i tassi di interesse., al minimo record dell'1,25% dall'1,50% precedente."L'outlook per l'economia globale rimane ragionevole" - spiega l'istituto guidato da- "ma anche che". La crescita del commercio internazionale "resta debole" e l'aumento delle incertezze "sta condizionando i piani di investimento in diversi paesi".su base mensile. Il dato si confronta con un rialzo dello 0,2% atteso dagli analisti e dello 0,3% registrato nel mese precedente. Su base annua, la crescita è stata del 2,8% più lenta rispetto al precedente +3,5%.