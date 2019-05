Australia, la Banca centrale potrebbe alzare i tassi a giugno

(Teleborsa) - Rialzo dei tassi in vista in Australia. Il governatore Philip Lowe si è detto pronto ad intervenire sul costo del denaro già dalla riunione di giugno per sostenere l'economia, dopo aver tenuto i tassi al minimo record dell'1,50% da agosto 2016.



"Un tasso più basso sosterrà la crescita dell'occupazione e anticiperà il momento in cui l'inflazione è coerente con l'obiettivo", ha detto Lowe in un discorso a Brisbane, esortando poi il governo a contribuire alla crescita economica. "Basarsi su un solo tipo di politica ha dei limiti, quindi vale la pena pensare a ciascuno di questi".



In calo il dollaro australiano a 0,6875 dollari.



